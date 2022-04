Eyes in the Dark ist ein Roguelite-Plattformer im Schwarz-Weiß-Stil

Gearbox Publishing hat bei der Pax East 2022 mit Eyes in the Dark einen neuen Roguelite-Plattformer angekündigt. Das Projekt von Entwickler Under the Stairs zeichnet sich durch einen Schwarz-Weiß-Stil aus. Die Veröffentlichung ist für Steam und im Epic Games Store auf den 14. Juli datiert.

Das Licht ist deine Waffe gegen die Dunkelheit in diesem Roguelite-Jump-’n’-Run mit Victoria Bloom! Vertreibe die Dunkelheit, die das Bloom-Anwesen eingenommen hat, kämpfe gegen Horden düsterer Kreaturen und entdecke mächtige neue Gegenstände, die dein Arsenal erweitern.

Das Anwesen verändert sich dabei ständig. Um euren Opa Victor zu retten, kämpft ihr unter anderem mit einer Taschenlampe. Diese könnt ihr verbessern, es gibt aber auch andere Waffen wir Streichhölzer oder Elektro-Glühbirnen.

Dabei deckt ihr auch die Geheimnisse der exzentrischen Bloom-Familie auf. Wenn ihr eine Stärkung wählt, müsst ihr jedoch jeweils auch eine Schwächung hinnehmen. Wie werdet ihr die Herausforderungen meistern?

Bei Under the Stairs handelt es sich um ein siebenköpfiges Studio aus Zagreb, Kroatien. An ihrem Debüt-Spiel Eyes in the Dark haben sie – mit Unterbrüchen – fünf Jahre lang gearbeitet. Weitere Details zur bewegten Entstehungsgeschichte von Eyes in the Dark könnt ihr in einem Blog-Beitrag erfahren.

Eyes in the Dark im Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Eyes in the Dark, Gearbox Publishing, Under the Stairs