El Shaddai: Ascension of the Metatron erscheint für Nintendo Switch

Nach der neuen Steam-Veröffentlichung und den eindeutigen Absichtsbekundungen ist es nun so weit: Der Klassiker El Shaddai: Ascension of the Metatron erscheint auch für Nintendo Switch.

Entwickler Crim hat, in Form von Producer Sawaki Takeyasu, die frohe Kunde bei Twitter überbracht. Dazu gibt es einen neuen Ankündigungstrailer. Weitere Details, vielleicht auch der Termin, sollen in einem Livestream zum 11. Geburtstag am 28. April veröffentlicht werden.

El Shaddei hob damals auf dem Massenmarkt nicht ab, aber hat viele Fans und viel Anerkennung erhalten. Seinen Artstyle hat das Spiel von Sawaki Takeyasu spendiert bekommen, der auch Spielen wie Devil May Cry, Okami oder dem spirituellen El-Shaddei-Nachfolger The Lost Child seinen Stempel aufdrückte.

El Shaddai kombiniert mehrere Genre-Elemente, darunter eine detaillierte Handlung, einen Anime-Style, Action, Strategie und Plattforming. Die Geschichte sieht sich vom apokryphen Buch Henoch inspiriert und folgt den sieben gefallenen Engeln. Ziel ist es zu verhindern, dass eine große Flut die Menschheit zerstört. Unterstützt werdet ihr dabei von Lucifel, einem Schutzengel.

Die Switch-Ankündigung

Bildmaterial: El Shaddai, Crim