Final-Fantasy-Figur: Wahnsinniger Preis von Magitek-Terra lässt selbst Sakaguchi schlucken

Square Enix wird in Zusammenarbeit mit den Figuren-Experten von Prime 1 Studio eine Masterline-Figur zu Final Fantasy VI veröffentlichen. Wer Prime 1 Studio und die Masterline-Reihe kennt, weiß, dass diese Figuren nicht nur hochwertig, sondern auch sehr kostenintensiv sind. Schaut euch mal Cliff aus Death Stranding an.

Die Statue zeigt Terra auf einem Magitek, an ihrer Seite steht stolz ein Mogry. Yoshitaka Amano höchstpersönlich hat die Produktion beaufsichtigt. Er war einst Konzept-Artist zum Originalspiel.

Square Enix stellte die Figur erstmals im Oktober 2021 vor und heute gab man Auflage, Preis und Veröffentlichungstermin bekannt. Da muss sich sogar Hironobu Sakaguchi festhalten.

1.485.000 Yen ruft Square Enix einschließlich Steuern auf, das sind 10.700 Euro. Richtig gelesen. Die Figur wird dafür in einer Auflage von nur 600 Stück weltweit produziert und soll am 28. Juli 2023 erscheinen. 150 davon sind für Japan vorgesehen, die Aufteilung in den anderen Ländern soll sich je nach Nachfrage ändern.

Hironobu Sakaguchi zitierte den Tweet der Ankündigung und kommentierte: „Ja, nein. Selbst im Vergleich zu den Kosten für die Erstellung von Dioramen für Fantasian. Ist das nicht ein bisschen viel? Geht es Ihnen gut, Square Enix?“

Da hilft es auch nichts, dass Yoshitaka Amano die Figur im Video „very impressive“ nennt. Die Vorbestellungen sollen ab dem 25. April 2022 im Square Enix e-Store möglich sein, falls ihr mögt.

Ein Trailer zur Figur:

