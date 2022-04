Splatoon 3 erscheint im September und zeigt ausführlich den Revierkampf

Nintendo hat Splatoon 3 auf den 9. September datiert. Der bunte Tinten-Mehrspielerspaß für Nintendo Switch verschiebt sich also streng genommen leicht vom geplanten Sommer-Zeitfenster. Hat man gar intern die Plätze getauscht durch die Vorverschiebung von Xenoblade Chronicles 3? Gut möglich, aber das ist Spekulation.

Zurück zu den Fakten. Heute legt Nintendo auch ein längeres Video zum Herzstück von Splatoon 3, den Revierkämpfen, vor. Dabei kämpfen zwei Viererteams mit unterschiedlichen Waffen gegeneinander mit dem Ziel, möglichst viel Terrain mit der eigenen Farbe zu besprühen. Wer das besser gemacht, gewinnt.

Battle-Royale-like springt ihr aus einem Helikopter auf die Maps. Es gibt in Splatoon 3 zahlreiche neue Arenen und dynamische neue Fähigkeiten. Das Arsenal soll um eine Bogenwaffe und neue Spezialwaffen wie den Krabbenpanzer erweitert werden.

Auch ein Story-Modus ist wieder in Aussicht, in dem ihr gegen die Oktarianer-Armee in den Kampf zieht. Hier gilt es, die Geheimnisse von Alterna, dem Flauschplasma und dessen Verbindungen zur „Rückkehr der Mammalianer“ aufzudecken.

