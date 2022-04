Digimon Survive: Nun steht auch der Termin für die Veröffentlichung im Westen fest

Erst seit einigen Tagen wissen wir, dass Digimon Survive am 28. Juli 2022 in Japan erscheint. Was wir nicht wussten: Wie sieht es mit dem Westen aus? Digimon-Fans müssen nicht lange warten.

Bandai Namco datierte die Veröffentlichung von Digimon Survive im Westen nun auf den 29. Juli 2022. Das sind doch gute Nachrichten! Die frohe Botschaft überbringt Producer Kazumasa Habu in einem kleinen Video.

Digimon Survive bietet eine erfrischende Gameplay-Mischung aus taktischen Kämpfen und Visual-Novel-Erzählstil. Hierzulande ist die Veröffentlichung für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PC-Steam geplant.

Takuma Momozuka macht einen Campingausflug mit der Schule und findet sich in einer mysteriösen Welt voller Monster und Gefahren wieder. Begleite Takuma und Agumon bei der Entwicklung deiner Geschichte und kämpfe dich in Digimon Survive zurück nach Hause.

Die Producer-Botschaft:

