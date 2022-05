Das war… Kalenderwoche 7/2022

Nintendo schließt bald die eShops von 3DS und Wii U – diese Woche erreichte uns zunächst eine Hiobsbotschaft. Ansonsten berichteten wir unter anderem über ein etwas kurioses Gewinnspiel, die Zukunft von Tales of, einen interessanten Teaser von Capcom sowie ein weiteres Kapitel in der Zensur-Debatte. Nach dem Trailer-Rückblick haben wir dann noch drei neue Reviews für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nichts dauert ewig, schon gar nicht die digitale Verfügbarkeit von Videospielen. So gab Nintendo das baldige Ende der Shops von 3DS und Wii U bekannt. Ende März 2023 ist endgültig Schluss. Auf gekaufte Inhalte bleibt der Zugriff jedoch bestehen. Es gibt aber eine ganze Liste von Spielen, die danach schlicht nicht mehr zum Kauf verfügbar sein werden. Nintendo schwelgt dafür lieber in schönen Erinnerungen.

Sonys PlayStation 5 ist immer noch rar. Ein Indiz dafür könnte auch sein, dass sogar Amazon aktuell eine entsprechende Konsole verlost. Das sieht man auch nicht alle Tage.

Wie sieht die Zukunft von Tales of aus? Das ist natürlich eine passende Frage für Producer Yusuke Tomizawa. Für den 30. Geburtstag im Jahr 2025 hat man bereits Pläne für die Reihe. „Etwas Besonderes“ soll das werden, etwas, das Fans wirklich wollen. In diesem Zusammenhang sprach Tomizawa neben neuen Ablegern auch Portierungen und Remakes an.

Seit knapp einer Woche läuft nun schon ein Countdown von Capcom. Morgen früh hat es sich dann fertig runtergezählt. Was uns da wohl erwartet?

Immer wieder gibt es Meldungen und folgende Diskussionen rund um Zensuren auf PlayStation-Konsolen. Vor einigen Tagen haben sich nun die Macher von Martha is Dead (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) gemeldet. Man bedauert dabei, dass man die Erfahrung auf PS5 und PS4 modifizieren musste. Über die Details ist noch nichts bekannt, die Veröffentlichung steht am 24. Februar an.

Ein nicht sehr gruseliges Spiel hat Tango Gameworks mit Hero Dice (Mobil) enthüllt, eine weitere Neuankündigung betrifft Puzzle & Dragons: Nintendo Switch Edition. Zudem gab es zum Virtual-Reality-Action-Adventure The Tale of Onogoro (PC) den ersten Trailer sowie zu Hyperdimension Neptunia: Sisters vs. Sisters (PS4, PS5) den Eröffnungsfilm zu sehen. Zu einigen Neuveröffentlichungen gab es zudem die entsprechenden Launchtrailer: The King of Fighters XV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) (Link), Dynasty Warriors 9 Empires (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link), River City Girls Zero (Switch) (Link), Voice of Cards: The Forsaken Maiden (PS4, Switch, PC) (Link) sowie Infernax (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link).

Kurz vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung gab es nochmals einen längeren Übersichtstrailer zu Elden Ring (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Mit Horizon Forbidden West (PS4, PS5) ist man bekanntlich schon weiter und freut sich über den gelungenen Launch, welcher auch noch mit einem LEGO-Set ergänzt wird. Im Horror-Adventure Yomawari 3 (PS4, Switch) ging es auf eine nächtliche Erkundungstour, während in ANNO: Mutationem (PS4, PS5, PC) 2D auf 3D in einer Pixel-Cyberpunk-Welt trifft. Ab sofort gilt es im High-Speed-Mech-Actionspiel Nimbus INFINITY (PC) im Early Access ernst. Alle Abonnenten von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket können sich ab nächster Woche auf The Legend of Zelda: Majora’s Mask freuen.

In etwa einem Monat erhalten Fans von rundenbasierten Taktik-RPGs mit Dark Deity (Switch) neues Futter. Ebenfalls im März könnt ihr mit RPG Time! The Legend of Wright (Xbox One, Xbox Series, PC) in das RPG-Notizbuch eines Jungen eintauchen. Eine Neuauflage erhält Pocket Mirror: GoldeneTraum (PC), während sich der Editor Super Dungeon Maker (Switch, PC) an der Zelda-Reihe orientiert. Auch zu einigen interessanten Switch-Portierungen gab es neues Material: So sahen wir einen neuen Trailer zu 13 Sentinels: Aegis Rim, Gameplay-Material aus Crystar sowie die ersten 16 Minuten von .hack//G.U. Last Recode.

Endlich ist das Next-Gen-Update für Cyberpunk 2077 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) erhältlich, welches mit einer Demo getestet werden kann. Der neuste DLC zu Monster Hunter Rise (Switch, PC) richtet sich an Anfänger, welche gleich mit der Sunbreak-Erweiterung einsteigen möchten. Auch für Scarlet Nexus (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) stehen neue Inhalte bereit. Weiterhin im Fokus steht Pokémon-Legenden: Arceus (Switch). Neben einem etwas spoilerbehafteten Trailer und einer speziellen Werbekampagne haben findige Fans ein modernes Zimmer in den Spieldaten entdeckt, welches bisher keine Verwendung findet. Aber auch mit einer eigenen Kochsendung (Folge 1, Folge 2) hält sich The Pokémon Company im Gespräch. Ab sofort könnt ihr außerdem den Streaming-Dienst Crunchyroll auf eurer Switch nutzen.

Damit kommen wir zu den drei neuen Reviews von JPGAMES. Sehr gefallen hat uns dabei Horizon Forbidden West (PS4, PS5) (zum Testbericht), das Spiel zählt zweifellos zu den besten Titeln des Open-World-Genres. Im Roguelike-Genre ist hingegen GetsuFumaDen: Undying Moon (Switch, PC) (zum Testbericht) zu Hause. Grafisch sticht hier insbesondere der wunderschöne Ukiyo-e-Stil hervor. Mit SOL CRESTA (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht) haben wir uns auch noch ein Shoot ’em up angesehen. Fans von klassischen und knackigen Shmups oder generell Arcade-Titeln werden sich den Titel bestimmt gerne anschauen.