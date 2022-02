Pokémon-Kochsendung: Kurz-Serie präsentiert euch leckere Deserts mit kleiner Story

The Pokémon Company Japan hat die erste von drei Episoden einer neuen Live-Action-Kurzserie veröffentlicht. Bei Youtube könnt ihr euch die erste Folge der „Cooking-Shorts“ ansehen. Die Serie dreht sich ums Kochen.

In der ersten Episode „Sweet Winter with Pokémon“, geht es um süße Deserts, basierend auf Pokémon. Es handelt sich um eine waschechte kleine Kochsendung, eingebettet in eine kleine Pokémon-Geschichte.

Euch werden zwei süße Kreationen präsentiert, sogar mit Rezept und Anleitung. Pikachu zeigt sich äußerst begeistert, Pummeluff geht aber erstmal leer aus. Das ändert sich im Laufe der Sendung.

Auf den westlichen Pokémon-Kanälen gibt es diese Folge noch nicht, aber die Sprachbarriere ist zumindest für die Geschichte nicht besonders hoch. Wenn ihr das Rezept ebenfalls probieren möchtet, kommt ihr um Japanisch aber nicht herum.

Die erste Folge:

Bildmaterial: The Pokémon Company