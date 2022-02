Scarlet Nexus: Neue DLC-Inhalte und ein kostenloses Update stehen bereit

Zuletzt teilten die Macher von Scarlet Nexus ihre Ideen für ein „erwachseneres“ Sequel. Nun geht es aber erstmal mit dem Original weiter. Man veröffentlichte das dritte DLC-Paket und ein weiteres kostenloses Update.

Mit dem „Brain Eater Pack“ ist jetzt der dritte DLC zu 6,99 Euro verfügbar. Dieser enthält eine neue Episode, die eine neue Seite von Karen Travers zeigt sowie zwei zusätzliche Kostümsets für alle Charaktere, neue Visionssimulator-Missionen und weitere neue Herausforderungen und Belohnungen.

Das kostenlose Update auf Version 1.07 bringt SpielerInnen hingegen einen neue Schwierigkeitsgrad. In „Very Hard“ machen die Gegner doppelt so viel Schaden und ihr sebst richtet nur 0,6 Mal so viel Schaden an. Außerdem wird der oft geforderte Fotomodus ergänzt.

Scarlet Nexus ist für Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PCs erhältlich und inzwischen auch Teil des Xbox Game Pass, was im Rahmen der Tokyo Game Show 2021 angekündigt wurde.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Scarlet Nexus, Bandai Namco