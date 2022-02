Spielt in RPG Time! The Legend of Wright das RPG-Notizbuch eines Jungen

Publisher Aniplex und Entwickler DeskWorks! haben das „Handmade Notebook Adventure“ RPG Time! The Legend of Wright für Xbox und PCs angekündigt. Am 10. März soll die Veröffentlichung in Japan erfolgen und es gibt bereits englische Sprachoptionen.

Wenn die Schule aus ist, ist es Zeit für RPGs! Ihr spielt ein handgezeichnetes RPG mit dem spielbegeisterten Jungen Kenta, der alles in sein Notizbuch eingetragen hat. Immer, wenn ihr eine Seite weiterblättert, macht ihr neue Entdeckungen.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: RPG Time! The Legend of Wright, Aniplex, DeskWorks!