Koei Tecmo veröffentlicht heute Dynasty Warriors 9 Empires für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch sowie Steam und Stadia. Im Launchtrailer werdet ihr in die Geschichte der drei Königreiche eingeführt. Weil der neue Empires-Ableger aber wohl durchaus etwas ist, was man sich erstmal anschauen muss, gibt es auch eine spielbare Demo-Version.

Eine Handelsversion gibt es hierzulande für alle Konsolen-Plattformen, ihr findet sie bei Amazon*. Eine spezielle „20th Anniversary BOX“-Edition gibt es exklusiv über den europäischen Online-Store von Koei Tecmo. Es gibt übrigens deutsche Texte.

In Dynasty Warriors 9 Empires geht es natürlich um die Vorherrschaft im historischen China. Neben der bewährten Musou-Action spielt jedoch auch Strategie und Diplomatie eine große Rolle. Es wird wichtig sein, strategische Punkte auf der Karte einzunehmen, beispielsweise können Festungen belagert werden.

Kürzlich durften wir ein Interview mit Producer Akihiro Suzuki führen.

Der Launchtrailer zu Dynasty Warriors 9 Empires

Bildmaterial: Dynasty Warriors 9 Empires, Koei Tecmo / Omega Force