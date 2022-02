Horror-Spiel Martha is Dead ist auf PlayStation zensiert, auf Xbox und PCs hingegen nicht

Das psychologische Horror-Spiel Martha is Dead wird (selbst-)zensiert sein. Allerdings ist davon nur die PlayStation-Version betroffen. Die Xbox- und PC-Versionen sind ungeschnitten, wie das Entwicklerteam von Studio LKA in einem Statement bei Twitter mitteilte.

Martha is Dead sei ein Spiel mit „möglicherweise unangenehmen Szenen und Themen, die SpielerInnen beunruhigen könnten“. Ein Spiel „für erwachsene ZuschauerInnen“, das hätte man von Anfang an auch so kommuniziert.

„Wir bedauern, dass wir diese Erfahrung auf PS5 und PS4 modifizieren mussten, sodass einige Elemente nicht mehr spielbar sind“, so die Macher betrübt. Nach vier Jahren „voller Leidenschaft und harter Arbeit“ benötige man deshalb jetzt ein wenig mehr Zeit, um diese „ungeplanten Änderungen vorzunehmen“.

Martha is Dead wird zwar wie geplant am 24. Februar 2022 digital auf PS5 und PS4 erscheinen. Die physische Veröffentlichung (hier bei Amazon*) wird aber auf ein nicht näher bekanntes Datum verschoben.

Die Story:

Die Story ist in der Toskana des Jahres 1944 angesiedelt. Während des Zweiten Weltkrieges wird dort eine Frauenleiche gefunden. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle der Zwillingsschwester, die mit dem Verlust und dem Trauma dieses Erlebnisses umgehen muss. Gleichzeitig will sie die Wahrheit hinter dem Tod ihrer Schwester aufdecken.

Ein Trailer:

Bildmaterial: Martha is Dead, Wired Productions, Studio LKA