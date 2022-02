Im düsteren ANNO: Mutationem trifft 2D auf 3D in einer Pixel-Cyberpunk-Welt

Publisher Lightning Games und Entwickler ThinkingStars haben bekannt gegeben, dass das von PlayStation China Hero Project unterstützte Action-Adventure ANNO: Mutationem am 17. März für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC-Steam erscheint.

Die Steam-Seite ist bereits online, dort findet ihr auch eine spielbare Demo zum Spiel. Das beschreiben die Macher selbst als eine Mischung aus Action-Adventure mit RPG-Elementen in einer Cyberpunk-Welt.

Willkommen in der neon-bedeckten, 2D trifft auf 3D-Cyberpunkwelt von ANNO: Mutationem. In diesem Action-Abenteuerspiel mit RPG-Elementen, bist du Ann: ein hochqualifizierter kampferfahrener einsamer Wolf auf einer persönlichen Mission, in einer riesigen Metropole, voll von unheimlichen MegaKonzernen, geheimnisvollen Randgruppen und Kreaturen, die bizarrer sind als es Worte ausdrücken können.