Pokémon-Legenden: Arceus hat einen geheimen Raum, der DLC-Spekulationen beschwört

Ein geheimer Raum wurde in Pokémon-Legenden: Arceus entdeckt, der möglicherweise auf einen kommenden (ersten) DLC hinweist. Die Entdeckung machte laut Eurogamer zuerst DeepGameResearch. Youtuber Blaines ging darauf in einem Video näher ein.

Wer Arceus spielt, weiß, dass der Protagonist offenbar aus der Zukunft kommt. Er bestreitet sein Abenteuer in Hisui ohne Erinnerungen an seine eigene Vergangenheit. Offenbar kommt er aber ganz gut mit Pokémon klar, was ihm in Hisui ordentlich hilft.

DeepGameResearch hat nun ein Zimmer entdeckt, das auf normalen Weg im Spiel nicht betreten werden kann. Es ist also noch nicht Teil des Spiels. Das modern eingerichtete Zimmer enthält sogar eine Nintendo Switch.

Dazu gibt es nun natürlich verschiedene Theorien. Eine davon ist, dass das Zimmer in einem künftigen DLC eine Rolle spielt. Eine andere ist aber auch, dass das Zimmer ursprünglich Teil des Spiels war. Gut möglich, dass der Protagonist in einer früheren Version des Spiels seine Abenteuer in der Gegenwart begonnen hat und dies sein Zimmer war.

Wie auch immer die Sache ausgeht: Dass Arceus in Zukunft einen DLC erhalten wird, da stehen die Chancen ganz gut. Einerseits ist das heutzutage natürlich der Lauf der Dinge, auch für Pokémon. Andererseits gibt es schon seit dem Tage der Veröffentlichung dazu Gerüchte.

Der geheime Raum:

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Arceus, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak