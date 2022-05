Tales of: Producer deutet Ableger und weitere Remaster zum 30. Geburtstag an

In einem Interview mit der Famitsu (via Siliconera) hat Tales-of-Producer Yusuke Tomizawa angedeutet, dass er gerne „etwas Besonderes“ für den 30. Geburtstag der Reihe machen würde.

Die Serie feiert 2025 ihr 30. Jubiläum. Tomizawa wolle anstelle eines „Gedenkwerks“ aber etwas machen, was Fans wirklich wollen. „Ich denke, wir sollten eine breitere Palette von Tales-of-Titeln und -Erlebnissen für Konsolen anbieten. Ganz zu schweigen davon, regelmäßig neue Titel zu entwickeln“, so Tomizawa.

„Ich habe aber nicht die Absicht, die Nachfrage nach Portierungen oder Remakes früherer Werke der Serie zu ignorieren. Es ist sehr schwer zu entscheiden, in welcher Reihenfolge und in welcher Form, aber ich möchte sagen, dass das Team versuchen wird, etwas zu schaffen, das alle Fans zum 30. Geburtstag begeistern wird“, so Tomizawa.

Während der erste Teil der Antwort nach einem Ableger klingt, richtet sich der zweite Teil der Antwort ganz deutlich an die Fans, die seit Jahren Remaster (und Lokalisierungen) der älteren Spiele wünschen.

Bandai Namco beschäftigt sich damit

Beides ist seit langer Zeit ein Thema, nicht nur bei Fans. In einer Umfrage wollte Bandai Namco im letzten Jahr von den Fans wissen, welches Genre sie sich für Tales of noch vorstellen können. Sogar Souls-like stand zur Wahl.

Auch der Remaster-Frage widmete sich die Umfrage ganz konkret. Fans konnten auswählen, welche Spiele sie gerne wiedersehen würden. Auch bisher nicht lokalisierte Spiele wie Tales of Innocence oder Tales of Rebirth standen dabei zur Wahl.

Tomizawa hatte schon früher eingeräumt, dass nach Tales of Vesperia weitere Remaster möglich seien. Zuvor hatte Tales of Vesperia: Definitive Edition sehr zufriedenstellende Verkaufszahlen eingefahren.

Bildmaterial: Tales of Vesperia: Definitive Edition, Bandai Namco