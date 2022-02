Das erste Mobile-Game von Shinji Mikamis Studio sieht nicht sehr gruselig aus

Shinji Mikami nennt man gerne einen der Erfinder von Resident Evil. Seit er mit Tango Gameworks sein eigenes Studio hat, hat er unter anderem The Evil Within hervorgebracht. Derzeit ist Ghostwire: Tokyo in Arbeit. Das erste Mobile-Game des Studios sieht nicht sehr gruselig aus.

Gemeinsam mit ZeniMax Asia wird man Hero Dice für iOS und Android veröffentlichen. Zunächst ist die Veröffentlichung im Frühjahr in Japan geplant. Für den Westen kommunizierte man noch keine Pläne.

Hero Dice ist ein Kampfspiel im Brettspielstil, das alleine oder kooperativ mit bis zu vier SpielerInnen gespielt werden kann. Nutzt eure Karten und Helden und deren verschiedene Fähigkeiten.

Klingt nicht besonders aufregend und ist es wohl auch nicht.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Hero Dice, Tango Gameworks, ZeniMax Asia