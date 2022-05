Sonntagsfrage: Werdet ihr aus dem eShop noch Spiele für 3DS und Nintendo Wii U kaufen?

Auch in dieser Woche gab es einen großen Fokus auf Nintendo in den Videospielnachrichten. Dieses Mal hat das japanische Unternehmen jedoch keine neuen Spiele angekündigt, sondern eher die Schließung vieler digitaler Titel angekündigt. Via Pressemitteilung auf den sozialen Netzwerken kündigte das Unternehmen an, dass sie Ende März 2023 die eShops von Nintendo 3DS und Wii U dichtmachen werden. Damit geht eine Ära zu Ende.

Spielerinnen und Spieler erhalten nach der Schließung keine Möglichkeit mehr, Inhalte zu kaufen oder kostenlose DLC herunterzuladen. Bereits gekaufte Spiele können jedoch nach dem März 2023 weiterhin heruntergeladen werden. Das ist allerdings auch nur ein kleiner Trost, wenn man bedenkt, was für Spiele sich in den eShops befinden. Von großen bis kleinen Titeln ist alles mit dabei.

Ganz besonders hart trifft es die Fans der Virtual Console. In beiden Shops befinden sich unzählige Klassiker aus Zeiten des Game Boy (Color) und Game Boy Advance, wie zum Beispiel die ersten Pokémon-Spiele, Golden Sun und Zelda: The Minish Cap. Zudem bietet Nintendo derzeit keine wirkliche Alternative, an diese Spiele heranzukommen. Somit wären einige dieser Spiele erst einmal „verloren“.

Daher dreht sich die heutige Sonntagsfrage darum, ob ihr, bevor die eShops vom Nintendo 3DS und Wii U zumachen, noch einmal dort einkaufen werdet? Noch ist genug Zeit, dafür sich die passenden Titel zu sichern.

