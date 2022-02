The Tale of Onogoro: Erster Trailer zum VR-Action-Adventure veröffentlicht

Amata K.K., bekannt als Entwickler von Last Labyrinth, hatte bereits im Januar das Virtual-Reality-Action-Adventure The Tale of Onogoro angekündigt. Director und Producer des Spiels ist Hiromichi Takahashi, der diese Aufgaben auch bei Last Labyrinth übernahm.

Nun veröffentlichte man einen ersten Trailer, der auch offenbart, dass The Tale of Onogoro für Quest erscheinen wird. The Tale of Onogoro soll schon im Frühjahr erscheinen.

Gerade als der Spieler sein Virtual-Reality-Headset aufsetzt, um sein neues Spiel auszuprobieren, wird er plötzlich mit einer Parallelwelt verbunden, in der Haru Kose, ein japanisches Schreinmädchen, lebt.

Diese VR-Welt ähnelt dem Japan der Taisho-Ära, aber die Menschen nutzen eine Kombination aus Dampftechnologie und der geheimnisvollen alten Kraft des Ki, um die Wunder der Welt zu erschaffen.

Auch riesige, tierähnliche Wesen namens Kami bevölkern die Welt. Sie sorgen aber auch oft für Chaos. Shinto-PriesterInnen werden entsannt, um die entfesselten Kami zu bändigen. Haru, Hohepriesterin, bietet den Spieler um Hilfe.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: The Tale of Onogoro, Amata K.K.