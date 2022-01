Das war… Kalenderwoche 4/2022

Die Veröffentlichung eines neuen Pokémon-Spiels sorgt immer für viel Aufregung, so auch in dieser Woche. Daneben gab es einige Neuankündigungen und Videos zu Spielen, welche ebenfalls von vielen erwartet werden. Abschließend findet ihr noch ein Review, einige Kolumnen sowie die aktuelle Mogcast-Folge. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Seit letztem Freitag ist Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) erhältlich und macht einiges anders als die gewohnten Pokémon-Generationen. Neben dem Launchtrailer gab es noch weitere Videos im PR-Endspurt. Das Medienecho fiel überwiegend positiv bis euphorisch aus, von viel frischem Wind ist die Rede – mit Abzügen bei der Technik.

Eine interessante Neuankündigung gab es von Netmarble: The Seven Deadly Sins: Origin (PC, Mobil), welches auch für Konsolen erscheinen soll. Ebenfalls spannend sieht das Roguelite Samurai Bringer (PS4, Switch, PC) aus, welches stark auf japanische Mythologie setzt. Die Macher von Last Labyrinth wagen sich unterdessen an ein neues VR-Projekt mit dem Titel The Tale of Onogoro und mit Crysis 4 erwartet uns neue Shooter-Action aus Deutschland. In den letzten Tagen erschienen ist das Taktik-RPG Reverie Knights Tactics (PS4, Switch, Xbox One, PC), vorerst nur in Japan erhältlich ist Bravely Default: Brilliant Lights (Mobil).

Die mit Spannung erwarteten Titel des Frühjahres waren in dieser Woche sehr präsent. So gab es zu Horizon Forbidden West (PS4, PS5) die Gold-Meldung, PS4-Gameplay sowie erste Previews. Auch Elden Ring (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) hat den Gold-Status erreicht. Konkrete Einblicke und Informationen lieferten eine Präsentation sowie die Erkundung eines Mini-Dungeon. Zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) veröffentlichte Square Enix nochmals einen längeren Trailer, außerdem erklärte man nochmals die Kampfgrundlagen. Zu Triangle Strategy (Switch) standen hingegen die Charaktere im Mittelpunkt. Während es die deutsche Vorstellung zu Frederica Aesfrost gab, legte man in Japan sogleich mit Benedict Pascal wieder vor.

Auf Konsolen könnt ihr ab sofort eine Demo zu Monark (PS4, PS5, Switch, PC) ausprobieren. Auf den 24. Juni hat Spike Chunsoft das Sequel AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative (PS4, Switch, Xbox One, PC) datiert. Einen Story-Trailer könnt ihr euch auch zu Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream (PS4, Switch, PC) ansehen, während es das erste überarbeitete Gameplay aus der Life is Strange: Remastered Collection (PS4, Switch, Xbox One, PC) gab. Zur Veröffentlichung von COGEN: Sword of Rewind (PS4, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) erreichte uns noch ein Gameplay-Überblick zum Action-Side-Scroller. Am 13. Mai erwartet uns Prinny Presents NIS Classics Vol. 2 (Switch, PC), aus Hyperdimension Neptunia: Sisters vs. Sisters (PS4, PS5) könnt ihr weitere Kampf-Eindrücke gewinnen und zum Mecha-Strategie-RPG Relayer (PS4, PS5) standen die Charaktere im Mittelpunkt.

Schon bald soll das chinesische MMORPG Justice Online (PC) auch im Westen durchstarten. Eine unheimliche Begegnung verzeichnete die Protagonistin aus Little Witch Nobeta (PS4, Switch, PC). Neue DLC-Charaktere erschienen diese Woche mit Baiken aus Guilty Gear -Strive- (PS4, PS5, PC) sowie Kurogiri aus My Hero One’s Justice 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC). Zum Kinofilm Uncharted könnt ihr euch kurz vor dem Start nochmals einen Trailer ansehen. Was Abonnenten von Games with Gold (Link), PlayStation Plus (Link) und Prime Gaming (Link) im Februar erwartet, erfuhren wir ebenfalls in den letzten Tagen. Noch etwas Kurioses zum Schluss: Die Macher von Black Myth: WuKong (PC) haben einen Comedy-Trailer veröffentlicht, welcher erfundene Blicke hinter die Kulissen zeigt.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES drehte sich um die Neuauflage Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PS5) (zum Testbericht). Die Sammlung aus Uncharted 4: A Thief’s End und The Lost Legacy überzeugt auch heute noch auf ganzer Linie.

Bei den neuen Kolumnen ging es gleich doppelt um Pokémon-Legenden: Arceus (Switch). Von Fan-Seite hört man einiges an Kritik, was mit einem Grafik- und Generationen-Problem zu tun hat. Wer es ironischer mag, kann dazu auch noch eine Satire lesen. Ebenfalls nicht ganz ernst gemeint sind die Dinge, die Sony nun nach Microsofts Übernahme von Activision Blizzard machen kann.

Auch einen neuen Mogcast gab es! In unserem monatlichen Podcast geht es diesmal um Final Fantasy XIV Endwalker (PS4, PS5, PC). Die aktuelle Erweiterung schließt die Hydaelyn-Saga ab und ihr erfahrt, wie das den Diskussionsteilnehmern gefallen hat.