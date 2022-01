COGEN: Sword of Rewind zeigt zur heutigen Veröffentlichung den Übersichtstrailer

Das japanische Entwicklerstudio Gemdrops hat zur heutigen Veröffentlichung von COGEN: Sword of Rewind noch einen Übersichtstrailer folgen lassen. Der Action-Sidescroller erscheint für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox und PC-Steam, gleich zum Start stehen drei DLC-Pakete bereit.

Schon seit längerer Zeit ist eine Demo verfügbar. In der Demo könnt ihr eine Stage spielen, welche im Spiel später nicht zur Verfügung steht. Euer Ziel ist es, in der verfügbaren Zeit bis zum Boss zu kommen und diesen zu schlagen.

In COGEN: Sword of Rewind schlagt ihr euch mit der Schwerkämpferin Kohaku in Mega-Man-Zero-Manier durch die Level. Besonders ins Auge sticht dabei das Ouroboros-System, welches sich beim Scheitern aktiviert. Sobald ihr sterbt, werdet ihr einige Sekunden zurückgesetzt und habt die Chance, euren Fehler gleich auszubügeln. Dies natürlich nur in beschränktem Rahmen.

Auch die Musikliebhaber unter euch dürfen sich freuen, da Motoi Sakuraba den Soundtrack komponiert. Dieser ist unter anderem als Komponist für Spiele der Tales-of-Serie, Golden Sun, Star Ocean und Dark Souls bekannt.

COGEN wird auf Englisch lokalisiert. Im Westen übernimmt Limited Run Games die physische Veröffentlichung. Dort gibt es auch ein Doppelpack mit Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2, welches ebenfalls heute erscheint.



Der Übersichtstrailer zu COGEN: Sword of Rewind

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: COGEN: Sword of Rewind, Gemdrops