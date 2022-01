Elden Ring: Neues Gameplay zeigt euch die Erkundung einer fürchterlichen Burg

GameInformer hat exklusives neues Gameplay zu Elden Ring veröffentlicht, auf das ihr euch nachfolgend stürzen dürft. Wenn ihr denn überhaupt noch Szenen aus dem Spiel vor seiner baldigen Veröffentlichung sehen möchtet.

Elden Ring würde zahlreiche Mini-Dungeons wie Höhlen und Katakomben bieten, die es neben den riesigen und weitläufigen Gebieten zu erkunden gibt. Eines davon ist Castle Mourne, ein Ort voller Schrecken.

In der Tat ist dort einiges los, aber nichts, was man eigentlich näher kennenlernen wollen würde. Castle Mourne würde laut GameInformer zu den Mini-Dungeons zählen, sei dabei aber einer der größeren.

Erst in dieser Woche erreichte uns die Nachricht, dass Elden Ring seinen Gold-Status erreicht hat. Das Spiel ist damit fertiggestellt und bereit für die Produktion. Einer geplanten Veröffentlichung am 25. Februar steht also nichts mehr im Wege.

Ihr könnt euch Elden Ring hier bei Amazon vorbestellen*. Es erscheint physisch für PS4, PlayStation 5 und Xbox sowie digital für PCs. Falls ihr euch noch weiter in die richtige Stimmung bringen wollt, können wir euch unseren Anspielbericht des Network-Tests sowie den Story-Trailer empfehlen.

Das neue Gameplay zu Elden Ring

Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware