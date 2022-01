Pokémon-Fans stinksauer: Pokémon-Legenden Arceus ist ein gutes Spiel

Satire

Es war der 26. Januar 2022 um 15 Uhr – und wenige Sekunden. Über die sozialen Netzwerke liefen die Reviews zu Pokémon-Legenden: Arceus ein. Was einige Pokémon-Fans längst befürchtet hatten, wurde jetzt zur traurigen Gewissheit. Das neue Pokémon-Spiel „Arceus“ ist ein gutes Spiel. Doch es kann nicht sein, was nicht sein darf.

Schon Pokémon Schwert und Schild waren ganz gute Spiele, obwohl sie nicht den gesamten Pokédex von über neunhundert Pokémon boten. Gonna catch them all?! Mitnichten. Nur noch ein Schatten. Der OpenCritic-Score: 80. In blanker Ironie ätzt OpenCritic auch noch ein fröhliches, violettes „STRONG“ auf den Bildschirm. Verkaufszahlen: Millionen und Abermillionen. Menschen hatten Spaß mit diesen Spielen.

Die große Hoffnung, die Pokémon-Fans in Pokémon-Legenden: Arceus setzen durften: ein wirklich schlechtes Spiel in ihrer Lieblingsserie. Endlich mal vernichtende Reviews, ein Schuss in den Ofen. Die Aussicht? Natürlich gering. Die Pokémon-Fans (sie nennen sich auch so) würden die Spiele ja sowieso kaufen. Und die Presse? Gekauft. Bestochen. Und wenn sie nicht gekauft ist, dann testet sie wohlwollend, damit man auch weiterhin bemustert wird.

Gekauft und abgesprochen

Ausnahmen? Negative Reviews? Keine, wie sich an diesem Tag herausstellte. Medien auf der ganzen Welt, aus allen Ländern, sie alle boten größtenteils übereinstimmende Meinungen zum neuen Pokémon-Spiel. Nicht nur gekauft, sondern auch noch abgesprochen. Ein Skandal höchster Güte – und dennoch unerkannt von den meisten.

Fast überall wird die Technik getadelt. Natürlich, das hatte man doch schon vom ersten Trailern an gesehen. Dass „Arceus“ darüber hinaus viel frischer Wind und jede Menge Spielspaß attestiert wird, das mag ja sein, aber was kann das jetzt noch für eine Rolle spielen. „Das beste Spiel der Serie seit Jahren“ – es ist der blanke Hohn. Game Freak wird es nie lernen. Muss es nie lernen!

Doch all die Aufregung hilft ja nicht weiter. Die anderen würden es ja doch nicht einsehen. Deshalb gilt es nun erstmal, auf die Vorbestellung zu warten, die hoffentlich pünktlich am Erscheinungstag eintrifft. Man selbst würde mit klarem Sinn und Verstand ja doch sehen, was allen anderen und der Fachpresse verborgen blieb. Dass nicht sein kann, was nicht sein darf.

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Arceus, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak