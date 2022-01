The Seven Deadly Sins: Origin ist ein neues Open-World-Action-Spiel

Netmarble hat mit The Seven Deadly Sins: Origin ein neues Open-World-Action-Spiel für die bekannte Marke enthüllt. Der Shonen-Manga, der aus der Hand von Nabaka Suzuki stammt, ist für seine Mischung aus feiner Action, Humor und Fanservice bekannt. Es ist nicht das erste Projekt von Netmarble in diesem Universum, schon länger ist das Mobile-Game The Seven Deadly Sins: Grand Cross erhältlich.

Origin soll nun der Nachfolger davon werden. Versprochen ist eine eigenständige Geschichte in einer offenen Welt, die zur Erkundung einlädt. Der Protagonist ist dabei neu, aber auch bekannte Gesichter dürfen natürlich nicht fehlen.

Die neue Videospiel-Adaption soll für Konsolen, PCs und Mobilgeräte erscheinen. Einen Termin gibt es noch nicht, dafür einen ersten Trailer.

via Gematsu, Bildmaterial: The Seven Deadly Sins: Origin, Netmarble