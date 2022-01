Stranger of Paradise: Final Fantasy macht Frank Sinatra und Jobs zum Teil des letzten Trailers

Mit neuem Spielmaterial hat Stranger of Paradise: Final Fantasy unter anderem sein Job-System vorgestellt. Stranger of Paradise leiht sich einiges vom ersten Final Fantasy, aber in Sachen Jobs macht man auch ein bisschen was anders.

Das Original bot nur sechs Klassen, namentlich Fighter, Thief, Black Belt, Red Mage, White Mage und Black Mage. In Stranger of Paradise könnt ihr aus den „fortgeschrittenen Jobs“ Rotmagier, Berserker und Samurai wählen – diese Klassen wurde heute zunächst vorgestellt. Jack kann übrigens zwei Jobs zur gleichen Zeit ausrüsten und im Kampf nahtlos zwischen ihnen wechseln.

Der neue „letzte Trailer“ gibt euch außerdem einen Eindruck von zwei weiteren Bösewichten. Kraken und Lich sind zwei wirklich fürchterliche Zeitgenossen. Aber kein Grund für Jack und seine Freunde, klein beizugeben.

Und es muss schon alleine deshalb weitergehen, weil wir sonst nicht „My Way“ von Frank Sinatra hören würden. Der Klassiker dient als Hintergrundmusik des letzten Drittels des Trailers. Ob das Stück auch Teil des Soundtracks wird?

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin erscheint am 18. März 2022 für PlayStation, Xbox und PCs über den Epic Games Store. Vorbesteller einer digitalen Fassung dürfen 72 Stunden (24 Stunden auf PCs) früher auf die Vollversion zugreifen und erhalten einige digitale Boni. Liebhaber physischer Exemplare können sich exklusiv bei Amazon derzeit noch die Steelbook Edition* sichern.

Der „letzte Trailer“ zu Stranger of Paradise

