Medienecho: Pokémon-Legenden Arceus ist „der frische Wind, den die Serie brauchte“

Nachdem es bereits erste Stimmen aus Japan gab, ist heute um 15 Uhr das Review-Embargo zu Pokémon-Legenden: Arceus gefallen. Die Ergebnisse fallen überwiegend positiv bis euphorisch aus.

VGC nennt Arceus das „beste Spiel der Serie seit Jahren“. Es sei fast so, als „hätte Game Freak eine Liste aller lästigen Kleinigkeiten der Serie zusammengestellt, für die die Pokémon-Serie bekannt ist, und sie alle entfernt“. Im Ergebnis gibt es das „unterhaltsamste und fesselndste Pokémon-Spiel seit Jahren“.

Der „frische Wind, den die Serie gebraucht hat“

Arceus sei der „frische Wind, den die Serie so lange gebraucht hat“. Das mag nicht aus allen Trailern ersichtlich sein, so VGC, aber es sei eines der „unterhaltsamsten und fesselndsten Spiele der gesamten Pokémon-Geschichte“ und sowohl Neulingen als auch Fans sehr zu empfehlen.

Gelobt werden von VGC konkret die Fangmechanik, das schnelle Gameplay, der Forschungsansatz, der Charakter der Pokémon. Getadelt wird die Optik – die Framerate sei stabil, aber die Details in den Landschaften litten darunter. 5 von 5 Sternen gibts am Ende.

„Kaum ein technologisches Wunderwerk“

GameInformer ist ein bisschen weniger euphorisch, doch 8.75 von 10 Punkten sind natürlich sehr gut. Arceus sei wahrlich „kaum ein technologisches Wunderwerk“ – eine glanzlose Leistung steht auf technischer Seite. Niedrige Auflösung, viele Pop-ins und GameInformer berichtet auch von Einbrüchen der Bildrate.

Doch „trotz dieser Mängel“ sei Arceus ein „lohnenswertes Spin-off-Abenteuer“, auch wenn einige Konzepte noch nicht ausgereift seien. Der Gameplay-Loop sei verlockend, die Nebenaktivitäten unterhaltsam, die Geschichte offensichtlich spannend – eine „solide Grundlage für die nächste Entwicklung der Serie“.

Eurogamer gibt ebenfalls eine Empfehlung heraus, aber man ist zwiegespalten. Man erinnert daran, dass die Serie eine gewisse Selbstzufriedenheit erreicht haben muss – denn große Investitionen, sei es Zeit, Talent oder Geld, gibt es nicht. „Es ist schwer, nicht zu verzweifeln“, heißt es. Doch dann ist da auch wieder der Zauber der Serie.

„Ein Ort, an dem ich sein möchte“

Bei all den Anleihen von Breath of the Wild, Pokémon Go, Monster Hunter und Vibes von Final Fantasy ist Arceus dennoch keines dieser Spiele. Es habe „einen überwältigenden Sinn für Neuheit“. „Arceus ist entweder das absolute Minimum dieser Serie oder ihre reinste Form. Ich denke, es ist beides auf einmal“, glaubt Autor Chris Tapsell.

Bei all dem Lob für ein neues Spielgefühl erinnert The Verge daran, dass es „immer noch ein Pokémon-Spiel“ sei. Aber es sei „ein Ort, an dem ich sein möchte“, findet Andrew Webster. „So sehr ich frühere Pokémon-Spiele geliebt habe, die Welten waren statisch und linear“. Obwohl Arceus nicht gerade eine realistische Simulation der Natur sei, vermittle es dennoch „das Gefühl eines realen Ortes voller Gefahren und Geheimnisse“ – und das unter Beibehaltung der „meisten der besten Eigenschaften seiner Vorgänger“.

„Brillante Balance zwischen Tradition und Umbruch“

Von VG247 gibt es zum Abschluss noch einmal Lobeshymnen. „Das beste Pokémon-Abenteuer seit 20 Jahren“, so Alex Donaldson. Auch hier sorgt die Optik und Technik dafür, dass es dennoch nur 4 von 5 Punkten gibt. Texturen, Performance – das sollte „eines der größten Franchises der Videospielwelt“ besser können. Auch beim Pacing gibt es aus Sicht von VG247 etwas zu meckern.

Doch diese Dinge, das sei so die Sache, bräuchten Videospiele nicht, um großartig zu sein. Dafür sei Arceus ein perfektes Beispiel. „Das, was es nicht richtig macht, verblasst im Vergleich dazu“, was es richtig macht. Die „brillante Balance zwischen Alt und Neu, zwischen Tradition und Umbruch“, es sei das 3D-Pokémon, das sich der Autor in den 90ern vorgestellt habe. „Es ist frisch. Es fühlt sich neu, aufregend und wie ein kraftvoller Neuanfang für die Serie an“.

Pokémon-Legenden: Arceus erscheint am 28. Januar 2022 hierzulande für Nintendo Switch.

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Arceus, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak