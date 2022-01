Black Myth: WuKong zeigt Trailer, den westliche PR-Abteilungen wohl nicht freigegeben hätten

Das chinesische Studio Game Science hat einen neuen Trailer zu Black Myth: WuKong veröffentlicht, den westliche PR-Abteilungen so vielleicht nicht freigegeben hätten. Ihr seht ein Comedy-Filmchen, in dem sich die Entwickler selbst über gescheiterte Motion-Capturing-Gehversuche und Probleme bei der Entwicklung lustig machen.

Dass Studios auch im Rahmen der PR über Herausforderungen und Hürden berichten, ist nicht unüblich. Meist zeigt man dann aber Bilder, bei denen selbige überwunden sind. Game Science zeigt Spielszenen voller Fehler und Glitches. Und, wie man alles mit Katzen wieder in geregelte Bahnen bekommen hat.

Das habe alles absolut gar nichts mit tatsächlichen Personen oder Ereignissen oder wie man am Spiel arbeitet zu tun. „Yeah, right“, heißt es am Ende. Alles in dieser „Alternativen Realität bei Game Science“ ist natürlich überspitzt und ins Lächerliche gezogen.

Aber die zugrundeliegenden Geschichten dürften sich in Ansätzen wohl so zugetragen haben. Auch wenn sie im Video ausnahmslos von Schauspielern erzählt werden – es handelt sich nicht um die wirklichen Entwickler. Die Wahl fiel auch nicht grundlos auf Katzen: Man gratuliert gleichzeitig zum chinesischen Jahr des Tigers.

Ab etwa 7:25 Minuten seht ihr die fehlerhaften Spielszenen. Chapeau, Game Science. Das war nicht nur offen und ehrlich, sondern auch sympathisch. Wir sind gespannt, wie das fertige Produkt aussieht.

Black Myth: WuKong ist ein Einzelspieler-Action-RPG, das für Konsolen und PCs erscheinen soll. Es läuft in der Unreal Engine 5 und mit NVIDIAs DLSS-Technologie. Inhaltlich zieht Black Myth: WuKong viel Inspiration aus dem legendären chinesischen Roman Die Reise nach Westen.

Bildmaterial: Black Myth: WuKong, Game Science