Final Fantasy VII: Macher versprechen zum 25. Geburtstag neue Projekte und Entwicklungen

Am heutigen 31. Januar feiert Final Fantasy VII seinen 25. Geburtstag. Aus diesem Anlass haben Producer Yoshinori Kitase und Charakter-Designer Tetsuya Nomura eine Botschaft veröffentlicht.

Yoshinori Kitase stellt fest, dass Final Fantasy VII im zehnten Jahr der langen 35-jährigen Geschichte von Final Fantasy erschienen ist. „Ich hatte es über für ein neueres Spiel gehalten, aber tatsächlich ist es jetzt ein Spiel aus der ‚früheren Serie‘ geworden“, so Kitase.

Ja, es wird eben immer älter. Aber mit Final Fantasy VII Remake ist es natürlich auch aktueller denn je. Kitase bedankt sich auch noch einmal bei den Fans, die Final Fantasy VII zum drittbeliebtesten Spiel aller Zeiten gewählt haben.

Und: „Final Fantasy VII ist mit Spielen wie dem Remake und The First Soldier jetzt wieder als neuestes Spiel der Reihe aufgetaucht und ihr könnt euch auf noch aufregendere neue Entwicklungen in der Zukunft freuen“, so Kitase.

25 Jahre sind ein Vierteljahrhundert

Nomura stellt zunächst fest, dass 25 Jahre Final Fantasy VII auch ein Vierteljahrhundert Final Fantasy VII bedeuten. Auch er bedankt sich natürlich bei den Fans für die anhaltende Unterstützung. Und er wird noch ein bisschen deutlicher in Bezug auf neue Projekte.

„Nach der Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake wurde nun auch The First Soldier gestartet und als Nächstes steht Ever Crisis in den Startlöchern„, so Nomura. Er stelle fest, dass nicht nur Fans des Originalsspiel von der einzigartigen Welt von Final Fantasy VII angezogen werden, sondern auch neue Fans.

„Und es wird auch in Zukunft noch mehr neue Projekte zu Final Fantasy VII geben, die nach dem Remake gestartet werden. Das Team sieht dieses 25-jährige Jubiläum als Wegpunkt auf unserer Reise mit Final Fantasy VII und wird weiterhin auf noch größere Dinge drängen, also bitte unterstützt uns auch weiterhin“, so Nomura.

Das Warten auf Episode 2

Die meisten Fans würden sich wohl zunächst mal freuen, endlich den Fortlauf von Final Fantasy VII Remake zu sehen. Wann und wie es mit Final Fantasy VII Remake weitergeht, ist bis dato unklar. Square Enix hat die „zweite Episode“ nach wie vor nicht angekündigt.

Im Mai 2021 sagte Tetsuya Nomura, die Arbeiten an der nächsten Episode kämen gut voran. Im Sommer sprachen die Entwickler um Motomu Toriyama und Naoki Hamaguchi mit IGN und verrieten, dass die Fortsetzung auch spielerische Änderungen mit sich bringen wird.

via Gematsu, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO