Shooter-Action aus Deutschland: Crysis 4 offiziell angekündigt

Der in Frankfurt am Main ansässige Entwickler und Publisher Crytek hat kürzlich den vierten Teil der weltweit erfolgreichen Shooter-Reihe Crysis angekündigt. Die Ankündigung verband man mit Stellenausschreibungen – ein sehr aktuelles Phänomen in der Branche.

Noch in sehr frühem Stadium der Entwicklung

Laut CEO von Crytek Avni Yerli befindet sich Crysis 4 aktuell noch in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung. Sobald es nennenswerte Fortschritte in der Entwicklung gibt, wolle man mehr zum Spiel zeigen.

Der Vorgänger Crysis 3 erschien ursprünglich bereits 2013 für PlayStation 3, Xbox 360 und PCs. 2021 erschienen die drei bisherigen Crysis-Titel dann nochmals in aufgebohrter Form als Crysis Trilogy für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs.

Plattformen und einen Termin gibt es bisher nicht.

Der Ankündigungstrailer zu Crysis 4

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Crysis 4, Crytek