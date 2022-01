Life is Strange: Remastered Collection zeigt Verbesserungen mit erstem Gameplay-Video

Erinnert ihr euch an die Szene auf der Toilette, recht zu Beginn von Life is Strange? Ganz bestimmt. Insofern ist diese Szene als Aufhänger für die Pressemeldung sicher eine gute Wahl – und deshalb auch unser Artikelbild.

Als gilt als Einführung zu fünf Minuten neuem Gameplay zu Life is Strange: Remastered Collection. Die überarbeiteten Versionen werden am 1. Februar erscheinen, nur die Switch-Version muss mal wieder eine Verschiebung aushalten.

Das Video zeigt euch dabei vor allem Verbesserungen optischer Natur, na klar. Gerendert wird in nativer 4K-Auflösung, die Beleuchtungstechnik ist neu gestaltet, die Charaktermodelle aktualisiert. Besonders die Ausarbeitung und die Animationen der Charaktere waren zu Serienbeginn ein Manko. Und die Lippensynchronisation – ihr erinnert euch. Überall möchte das Remaster nachbessern.

Die Life is Strange: Remastered Collection enthält die überarbeiteten Versionen von Life is Strange und Life is Strange: Before the Storm. Life is Strange Remastered bietet verbesserte Grafik sowie dank Mocap-Technologie überarbeitete Gesichtsanimationen, zudem erscheint Life is Strange: Before the Storm Remastered mit verbesserter Grafik für Charaktere und Umgebungen.