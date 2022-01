Pokémon-Legenden: Arceus enthüllt die neuen Hisui-Formen der drei Starter-Pokémon

The Pokémon Company und Nintendo tun weiter so, als gäbe es keine Leaks. Das ist auch voll in Ordnung, denn längst nicht jeder hat sich damit gespoilert. Insofern dürft ihr euch heute noch einmal überraschen lassen, wenn ihr möchtet.

Die Starter-Pokémon von Pokémon-Legenden: Arceus sind dabei natürlich keine große Überraschung. Es sind Bauz, Feurigel und Ottaro. Man kennt sie aus den Alola, Johto und Einall. Auch ihre Entwicklungen Arboretoss, Igelavar und Zwottronin mögt ihr schon gesehen haben.

Aber ihre Hisui-Formen noch nicht… und keine Angst, das Video wird euch auch nicht zu viel über Hisui-Silvarro, Hisui-Admurai und Hisui-Tornupto verraten. Das dürft ihr im Spiel selbst herausfinden. Silhouetten der neuen Hisui-Formen findet ihr schon auf der offiziellen Website:

Alles, was es sonst noch über Pokémon-Legenden: Arceus zu wissen gibt, zeigt euch zusätzlich der Übersichtstrailer, der inzwischen auch lokalisiert zur Verfügung steht.

Pokémon-Legenden: Arceus erscheint am 28. Januar 2022 hierzulande für Nintendo Switch. Bock auf noch mehr Exklusivspiele für Nintendo Switch? Hier erfahrt ihr, auf welche 10 Switch-Games ihr euch in diesem Jahr freuen könnt.

Der deutsche Übersichtstrailer

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Arceus, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak