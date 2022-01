Virtual-Reality-Adventure The Tale of Onogoro von Amata K.K. angekündigt

AMATA K.K., bekannt als Entwickler von Last Labyrinth, hat das Virtual-Reality-Action-Adventure The Tale of Onogoro angekündigt. Director und Producer des Spiels ist Hiromichi Takahashi, der diese Aufgaben auch bei Last Labyrinth übernahm.

Darüber hinaus gibt es noch keine Details, auch nicht zur Wahl der VR-Plattform. Sony hatte erst zu Beginn des Jahres PlayStation VR2 angekündigt und dazu unter anderem einen Horizon-Ableger versprochen. The Tale of Onogoro soll allerdings schon im Frühjahr erscheinen – das wird PlayStation VR2 wohl kaum schaffen.

Immerhin gibt es einen ersten Teaser-Trailer zu The Gale of Onogoro und die offizielle Website bietet ebenso wie das Video vielversprechend bereits englische Übersetzungen.

Der erste Teaser-Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: The Tale of Onogoro, Amata K.K.