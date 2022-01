Erste Stimmen zu Horizon Forbidden West: Potenzial zu einem der „besten Open-World-Spiele“

Ausgewählte Medien durften 3 bis 4 Stunden in Horizon Forbidden West reinschnuppern und ihre Berichte veröffentlichen, bevor die großen Rezensionen folgen. Mit dabei sind unter anderem IGN (Video unten) und die deutsche GamePro. Dort befindet man vorab, dass Horizon Forbidden West „den fantastischen ersten Teil in vielen Belangen übertrumpfen“ konnte.

Laut IGN würde das Sequel „alle Versprechen, die der Vorgänger machte“ erfüllen, so scheint es. Dort, wo es Verbesserungsbedarf gab, legt Forbidden West offenbar nach.

Bei der Erkundung attestiert IGN eine „deutlich natürlichere und zufriedenstellendere Erfahrung“. GamePro vermutet, dass das „Nahkampf-Problemkind“ mehr Liebe erfahren wird. Die Nahkämpfe in Zero Dawn seien stumpf und repetitiv gewesen. Ein Skilltree mit „etlichen Nahfkampf-Fertigkeiten“ sei vielversprechend – aber man habe es noch nicht ausprobieren können.

Sidequests und Nahkampf verbessert

Vorsprünge zum Klettern sind nicht mehr deutlich markiert. Stattdessen erklimmt man „zufallsgenerierte Risse in Felswänden“, die man zuvor „mit dem Focus-Scanner sichtbar“ macht, schreibt die GamePro. „Wesentlich mehr Kletterfreiheit“ als in Zero Dawn, auch wenn man nicht jede Wand wie in Breath of the Wild erklimmen könne.

Visuell war schon Zero Dawn beeindruckend, aber fünf Jahre später kann Forbidden West hier natürlich noch eine Schippe drauflegen. Mehr Details, eine größere Weitsicht – natürlich auf der PlayStation 5 gespielt.

Die liebevollere Ausarbeitung von Nebenquests bleibt bisher ein Versprechen, hier reichen 3 bis 4 Stunden Spielzeit natürlich nicht aus. Die Sidequests sollen sich „abwechslungsreicher spielen“ und „emotionale, bedeutsamere Geschichten“ erzählen, schreibt die GamePro.

IGN lobt weiterhin die Zusammenstellung der Charaktere. Aloy, dargestellt von Ashly Burch, und Sylens (Lance Reddick) seien „die Highlights“, aber man habe sich „um ehrlich zu sein“ in „nahezu jeden Charakter verliebt“.

Die Meinungen sind vorläufig

Die Previews begleiteten Entwickler, namentlich Narrative Director Ben McCaw und Game Director Mathijs de Jonge und viele der angesprochenen Verbesserungen gegenüber Zero Dawn bleiben bisher Versprechungen.

Das gilt insbesondere für die Nebenaufgaben und den Nahkampf – beides konnte in den kurzen Spielsessions nicht tatsächlich ausprobiert werden. IGN schließt so: „Wir wissen noch immer nicht so recht, was der Forbidden West für uns auf Lager hat, aber wir werden es auf jeden Fall rausfinden.“

GamePro glaubt, wenn alle „Vorhaben gelingen, könnte Horizon Forbidden West“ seinen Vorgänger nicht nur übertrumpfen“, sondern habe auch „das Potenzial, eines der besten Open World-Spiele überhaupt zu werden“.

Nach der Verschiebung erscheint Horizon Forbidden West am 18. Februar 2022 für PS4 und PS5. Über die verschiedenen Editionen und Vorbestellerboni könnt ihr euch hier informieren.

Das IGN-Preview zu Horizon Forbidden West

