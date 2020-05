Das war… Kalenderwoche 21/2020

So langsam steuern wir auf den Gaming-Sommer zu, in welchem uns auch ohne E3 einige spannende Events und Ankündigungen erwarten. Bis es aber so weit ist, geht es eher ruhig zu und her, vor allem Sony ist uns noch Software für die nächste Konsolengeneration schuldig. So werfen wir einen Blick auf aktuelle Ankündigungen und Lokalisierungen, die Videos der Woche und unsere neue Kolumne sowie die heutige Sonntagsfrage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Wann stellt Sony endlich die kommende PlayStation 5 so richtig konkret vor? Sonys CEO Kenichiro Yoshida verspricht zumindest, dass man schon bald mit einem „überzeugenden Line-up von Games“ auftreten wird. Informierte Kreise legen sich, mit Vorbehalt wegen der aktuellen Weltlage, auf Anfang Juni für ein solches Event fest. Jedenfalls darf man sicherlich schon bald mit einer offiziellen Ankündigung von Sony rechnen.

Für den japanischen Markt neu enthüllt wurde mit Gesshizu: Mori no Chiisana Nakama-tachi (Switch) ein echtes Wohlfühlspiel. Auch zwei englische Lokalisierungen wurden in den letzten Tagen offiziell, so schaffen es sowohl das Wasserrennspiel Kandagawa Jet Girls (PS4, PC) als auch das Dungeon-Crawling-Comedy-RPG Moero Crystal H (Switch) in den Westen. Mittlerweile digital erhältlich ist die Neuauflage The Wonderful 101: Remastered (PS4, Switch, PC), die physische Handelsversion verspätet sich etwas.

Bandai Namco setzte die Reihe mit Charakter-Videos zu Tales of Crestoria (Mobil) mit Aegis und Yuna fort. Zur kommenden Veröffentlichung von The Last of Us Part II (PS4) erklärten uns die Entwickler das Gameplay und Sony enthüllte eine limitierte PlayStation 4 Pro im Design des Spiels. Aus Genshin Impact (PS4, Switch, PC, Mobil) gibt es wieder einmal eine Charakter-Vorstellung, Nintendo zeigte uns alle Spiele aus 51 Worldwide Games (Switch) im Übersichtstrailer und die Grundlagen des Kampfsystems erklärte uns ein Video zu Little Town Hero (PS4, Switch).

Kurz vor der Veröffentlichung in Japan von Kowloon Youma Gakuen Ki: Origin of Adventure (Switch) gibt es einen neuen Trailer zur neu aufgelegten Visual Novel. Im neusten Entwicklervideo zu Ninjala (Switch) geht es um das Businessmodell und bei Naraka: Bladepoint (PC) könnt ihr euch von den Bewegungsfreiheiten überzeugen. Auch noch für Konsolen angekündigt wurde das Anime-Roguelite Zengeon (PS4, Switch, Xbox One, PC), Greak: Memories of Azur (Switch, PC) hat mit Team17 einen Publisher gefunden und zu Indivisible (PS4, Switch, Xbox One, PC) gibt es den Switch-Launchtrailer und für die anderen Plattformen einen neuen DLC.

Seit dieser Woche ist Goku (Ultra Instinct) in Dragon Ball FighterZ (PS4, Switch, Xbox One, PC) verfügbar und für Konsolen gibt es ab nächster Woche auch endlich die „Between Dimensions“-Erweiterung zu Moonlighter (PS4, Switch, Xbox One, PC). Das neuste Inhalts-Update von Bloodstained: Ritual of the Night (PS4, Switch, Xbox One, PC) schaffte es inzwischen auch auf Switch. Mit zahlreichen neuen Projekten wird der 40. Geburtstag von Pac-Man gefeiert, LEGO Super Mario erhält diverse spezielle Kostüme und der Comic Pollyanna „Mother“ Official Comic soll Geschichten von insgesamt 35 Künstlern enthalten.

In einer aktuellen Kolumne von JPGAMES geht es um einen Trend, der uns sehr wahrscheinlich erhalten bleiben wird: Trophäen und andere Errungenschaften. Fluch oder Segen? Sinnlose Spielstreckung oder sinnvolle Herausforderung? Diskutiert mit und nennt gelungene und weniger gelungene Beispiele!

In der aktuellen Sonntagsfrage geht es um eure Vorliebe bei der Darstellung von Videospielen. Was ist euch lieber: eine bessere Framerate oder eine höhere Auflösung?