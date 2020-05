The Wonderful 101: Remastered ist ab sofort digital erhältlich

Die Helden sind zurück! Ab sofort ist The Wonderful 101: Remastered von Platinum Games hierzulande digital für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam erhältlich. Die physische Veröffentlichung für PS4 und Switch folgt dann Corona-bedingt etwas verspätet am 3. Juli 2020 in Europa.

The Wonderful 101: Remastered wurde medienwirksam mittels Kickstarter-Kampagne finanziert. Dass die eigentlich gar nicht notwendig war, räumte man bei Platinum Games auch ein. Die Entwicklung überwacht Hideki Kamiya als Director. Mit neuen Features soll das Spiel verfeinert werden. Insbesondere am User Interface will man arbeiten, Anpassungen an die neue Hardware galt es natürlich ebenfalls vorzunehmen.

Ein Team von Helden aus der ganzen Welt muss sich vereinen, um die Erde vor dem Angriff böser Aliens zu schützen! Zusammen als Gruppe vereinen die 100 Wonderful Ones ihre Fähigkeiten, um unterschiedlichste Formen zu erschaffen. Sei es eine gigantische Faust oder eine scharfe Klinge – sie nutzen ihren Verstand und ihre Kräfte, um die Fallen und Gefahren ihrer Gegner zu überwinden! Und das letzte Mitglied dieser mutigen Helden – bist Du. The Wonderful 101: Remastered bietet die noch nie dagewesene Möglichkeit, 100 Helden auf einmal zu steuern – mit schwebenden Kontrollelementen und dynamischer Action, für die Platinum Games so berühmt ist. Das Ganze wird umspannt von einer herzergreifenden Geschichte über Heldenmut und Freundschaft im tapferen Kampf gegen das Böse und ist Platinum Games‘ bislang anspruchsvollstes Werk.

Der Launchtrailer zu The Wonderful 101: Remastered

