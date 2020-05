Neuer Trailer zu Kowloon Youma Gakuen Ki: Origin of Adventure veröffentlicht

Der japanische Entwickler und Publisher Arc System Works veröffentlichte kürzlich einen neuen Trailer zu Kowloon Youma Gakuen Ki: Origin of Adventure. Der RPG-Titel, welcher vom Entwickler als „School-Romance-Adventure“ bezeichnet wird, ist ein Remaster des bereits im Jahre 2004 erschienenen Originals und soll nun am 4. Juni 2020 für Nintendo Switch in Japan für 5.800 Yen (umgerechnet ca. 49 Euro) erscheinen.

Protagonist Kurou Habaki ist gerade der Jägergilde Rosetta Society beigetreten, einer Gilde für aufstrebende Schatzsucher. Die Gilde sucht nach Schätzen, die von einer alten Zivilisation stammen und deren Objekte jenseits menschlichen Wissens liegen. Habaki macht sich auf zum Tempel des Heraklion in Kairo, um seine erste Expedition zu beginnen.

Neu im HD-Remaster ist unter anderem eine komplette Sprachausgabe. Da der Titel sehr textlastig ist, ist Kowloon Youma Gakuen Ki: Origin of Adventure quasi nur mit Japanischkenntnissen spielbar. Interessierte Spieler, die der japanischen Sprache nicht mächtig sind, sollten also auf eine westliche Version warten.

Ob und wann der Titel seinen Weg in den Westen finden wird, ist noch unklar.

Der neue Trailer

