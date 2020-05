Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu erscheint zum Launch rein digital

Die Informationen rund um Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu häufen sich in letzter Zeit. Das ist wenig verwunderlich, so soll der Titel doch schon in diesem Sommer für PlayStation 4 und Switch in Japan erscheinen. Doch wie Entwickler Level-5 nun verkündete, soll das Spiel zunächst rein digital erhältlich sein. Ein wenig Hoffnung für eine physische Version gibt es trotzdem, da Level-5 noch abwägt, ob eine physische Version nachgereicht werden soll.

Das Besondere: Der Titel soll nach dem Release mit regelmäßigen Updates erweitert werden. Laut Level-5 ist das Ziel, ein Update pro Monat zu veröffentlichen. Dadurch soll die Lebenszeit des Spiel immens gesteigert werden. Ist der Titel zu Beginn ein reiner Singleplayer, so könnt ihr mit einem kostenlosen Update rechnen, das einen Multiplayer-Modus nachreichen wird.

Euer Leben an der riesigen Y Academy

Im Spiel wird Jinpei im Mittelpunkt stehen, mit dem man ein „aufregendes Abenteuer an der Schule“ erlebt. Der Spieler ist an der „Y Academy!“ gelandet, einer große Elite-Schule. Ihr genießt das Schulleben und klärt die Geheimnisse auf, die euch und eure verrückten Freunde im Schulalltag erwarten. Dazu muss man aber erstmal Mitglied im „YSP Club“ der Schule werden.

Auf dem Schulgelände können sich Spieler frei bewegen und mit den vielen Studenten interagieren. Dabei trifft man auf zahlreiche bekannte Gesichter aus dem Anime. Aber natürlich wird man auch in Kämpfe verwickelt! Und die Schule bleibt natürlich auch nicht der einzige Schauplatz.

via Gematsu, Bildmaterial: Yo-kai Watch: Academy, Level-5