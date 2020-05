The Last of Us Part II: Limitierte PS4 Pro im Spiele-Design angekündigt

Sony ehrt The Last of Us Part II schon vor der Veröffentlichung: Mit einer limitierten PlayStation 4 Pro im Design des Spiels. Kenner der Reihe muss man aber schon sein, um das zu sehen. Die Konsole schmückt nämlich eine spezielle Gravur, die nicht etwa einfach nur ein Ast mit Blättern ist, sondern natürlich Ellies Farn-Tattoo. Im PlayStation Blog gibt es ein paar Einblicke in die Wahl dieses Motivs.

Dazu passend gibt es einen DualShock 4 der durch „ein mattes Schwarz, das durch weiße Shapes, Ellies Farn-Tattoo und das Logo von The Last of Us Part II auf dem Touchpad beeindruckt“. Diesen Controller wird es auch separat geben.

Das Bundle, dem neben der PS4 Pro und dem Controller auch noch eine physische Version des Spiels und ein Dowbloadcode für ein dynamisches PS4-Theme und Avatare beiliegt, wird wie das Spiel am 19. Juni 2020 erscheinen.