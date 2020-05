Sonntagsfrage: Lieber eine bessere Framerate oder eine höhere Auflösung?

Für Sony und Microsoft steht eine neue Konsolengeneration in den Startlöchern. Das sorgt nicht nur für neue Spiele und viel Spekulationen. Auch kommt die Frage nach den technischen Neuerungen auf. Beide Kontrahenten wollen natürlich die Nase vorn haben und die effektivsten Teile in ihre Konsolen verbauen. Dadurch sollen die neuen Spiele noch flüssiger laufen und die höchste Auflösung bieten.

Mit einer neuen Konsolengeneration und damit verbesserter Technik kommt jedoch erneut die Frage auf, worauf sich die Entwickler mehr konzentrieren sollen. Inzwischen stehen in vielen Wohnzimmern 4K-Fernseher, die Spieler*innen natürlich auch genutzt sehen wollen.

Auf der anderen Seite gibt es die Spieler*innen, die nicht so viel Wert auf die Auflösung eines Spiels geben. Sie haben es lieber, wenn möglichst viel FPS (frames per second, Bilder pro Sekunde) vorhanden sind. Je flüssiger die Bewegungen in dem Spiel möglich sind, desto angenehmer macht es die Spielerfahrungen. Je nach Genre können mehr FPS sogar spielentscheidend sein, wie zum Beispiel bei Shootern.

Mit welcher Einstellung spielt ihr lieber? Braucht ihr die höchste Auflösung und ein Spiel muss entsprechend mit 4K glänzen? Oder ist euch die Auflösung mehr oder weniger egal, solange es einfach flüssig läuft? Beantwortet unsere heutige Sonntagsfrage gerne auch mit einem Kommentar.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 17. Mai

Sonntagsfrage: Schleichmissionen – Schleichend oder mit dem Kopf durch die Wand? Nach mehreren Fehlversuchen laufe ich/schieße ich mich einfach durch / 35.59% (21 votes)

Auch wenn es mehr Zeit kostet/ich mehrere Versuche benötige, versuche ich unbemerkt an allem vorbeizukommen / 28.81% (17 votes)

Schleichen funktioniert von vornherein eh nie bei mir, ich laufe durch/schieße mich durch / 15.25% (9 votes)

Eine Schleichmission funktioniert bei mir immer nur zu 99%, sprich ganz am Schluss entdeckt mich immer ein Gegner / 11.86% (7 votes)

Ich habe eine andere Meinung [Nennung in den Kommentaren] / 8.47% (5 votes) Total votes: 59

Vergangene Woche ging es um Schleichmissionen in Videospielen. Über ein Drittel aller Teilnehmenden laufen in den meisten Fällen einfach durch, wenn sie mehrere Fehlversuche hinter sich haben. Jedoch versuchen auch ein wenig mehr als ein Viertel der Teilnehmenden sich solange an den Missionen, bis es letztendlich funktioniert.

Der Tenor aus den Kommentaren ist ähnlich. Es gibt die User*innen, die sich der Herausforderung stellen und auch sich gut belohnt fühlen, wenn alles am Ende funktioniert. Es fließt halt viel Arbeit oder persönlicher Ehrgeiz in eine solche Mission. Auf der anderen Seite gab es auch die User*innen, für die Schleichmissionen eine persönliche Nemesis sind. Zum einen, weil sie keine große Geduld für derartige Passagen haben. Des Weiteren fühlen sich einige auch zu sehr gestresst, weil sie auf viele Dinge gleichzeitig gut achtgeben müssen.