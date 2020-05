Gesshizu: Mori no Chiisana Nakama-tachi für Nintendo Switch angekündigt

Nippon Columbia hat die Veröffentlichung von Gesshizu: Mori no Chiisana Nakama-tachi (Little Forest Friends) für Nintendo Switch angekündigt. Es ist der zweite Serienteil der Reihe für die Nintendo-Konsole. Schon im November 2018 erschien Gesshizu: Gajigaji Nakama wo Sodateyou.

Gesshizu sind neugierige Kreaturen, die aus Eiern schlüpfen und einen gemächlichen und beruhigenden Charakter besitzen. Ihre pummelige Figur und ihre beiden Zähnchen machen ihren Charme aus. Wenn sie geboren werden und genug Liebe empfangen, werden sie zu ausgewachsenen Nagetieren (Gesshi).

Alles Happy

Im neuen Spiel kommuniziert und interagiert ihr mit den Wesen, die in einem Wald leben. Gemeinsam sammelt ihr „Happy Feelings“, um den „Happiness Tree“ weiter wachsen zu lassen, den die Gesshizu gepflanzt haben. Ein echtes Wohlfühlspiel also. Spielt mit den Wesen, füttert sie, kommuniziert.

Je intensiver ihr euch um sie kümmert, umso süßer werden die Szenen, die ihr dabei beobachten könnt. 15 Minispiele sorgen dabei für Abwechslung, vom Fischen bis zum Früchte sammeln. Einige der Spiele können dabei sogar lokal zu viert gespielt werden.

Gesshizu: Mori no Chiisana Nakama-tachi erscheint schon am 22. Juli 2020 für Nintendo Switch in Japan. Ihr könnt es euch bei Amazon Japan* oder Play-Asia* vorbestellen. Eine Lokalisierung ist nicht angekündigt.

via Gematsu, Bildmaterial: Gesshizu: Mori no Chiisana Nakama-tachi, Nippon Columbia