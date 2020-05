Kandagawa Jet Girls erscheint im Sommer im Westen für PS4 und PCs

Nach einem Listing auf Gamestat hat XSEED die Veröffentlichung von Kandagawa Jet Girls im Westen nun offiziell bekannt gegeben. Das aktuelle Spiel von Senran-Kagura-Macher Kenichiro Takaki ist seit Beginn des Jahres in Japan erhältlich und erscheint im Westen für PlayStation 4 und PCs im Sommer. Die Ankündigung gilt zunächst für Nordamerika. Hierzulande dürfte wohl Marvelous einspringen – mal sehen.

In Nordamerika wird die Erstauslieferung der Handelsversion die „Racing Hearts Edition“ sein, die neben dem Spiel auch noch einen Soundtrack (2 CDs) mit 54 Tracks sowie ein 64-seitiges Softcover-Artbook beinhaltet. Diese Edition kostet 59,99 US-Dollar. Darüber hinaus wird die digitale Version im PlayStation Store und für Windows PCs 49,99 US-Dollar kosten.

Geschichte und Spielablauf

Wir befinden uns in einer Welt, in der der Wasserrennsport „Jet Race“ sehr populär ist. In diesen Rennen treten jeweils Zweierteams gegeneinander an: Der Jetter steuert das Gefährt, der Shooter schießt mit einer Wasserpistole auf die Gegner.

Rin Namikis Mutter ist ein legendärer Jetter, sie träumt deshalb davon, in ihre Fußstapfen zu treten. Deswegen verlässt sie ihre Heimatinsel und zieht nach Asakusa, Tokio. Dort trifft sie auf die Schönheit Misa Aoi und die beiden werden Partner.

Wie man es auch aus Senran Kagura kennt, wird der Wettbewerb zwischen den Damen angeheizt durch die Zugehörigkeit zu verschiedenen High Schools. Der Cast ist gezeichnet von Hanaharu Naruko. Im Story-Modus durchlebt ihr die Geschichte von Rin Namiki. Es ist eine Story unabhängig vom Anime. Im Online-Modus bekämpfen sich bis zu vier Spieler, entweder unter Freunden oder in Ranked-Matches.

via XSEED, Bildmaterial: Kandagawa Jet Girls, Marvelous, Kadokawa / Honey ∞ Parade Games, Egg Firm