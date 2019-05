Das war… Kalenderwoche 21/2019

In dieser Woche durften wir uns mit der Ankündigung des nächsten Atelier-Ablegers beschäftigen und das letzte Kapitel in Buchform zu Final Fantasy XV wurde konkret für den Westen angekündigt. Wie immer haben wir auch wieder die Videos der Woche für euch zusammengestellt. Unsere beiden neuen Reviews und die heutige Sonntagsfrage beschließen dann noch diesen Artikel. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Gust und Koei Tecmo machten uns in dieser Woche neugierig mit einer Teaser-Seite und einem kurzen Video, mittlerweile ist bereits klar, dass sich dahinter der Titel Atelier Raiza: The Queen of Eternal Darkness and the Secret Hideout verbirgt. Der neue Atelier-Ableger wurde bisher nur für PlayStation 4 angekündigt, das hängt aber damit zusammen, dass die Enthüllung in einem PlayStation-Magazin erfolgte, weitere Plattformen sind also möglich. Allgemein will Gust mit dem Titel eine neue Richtung einschlagen.

Einige geplante DLC-Episoden zu Final Fantasy XV (PS4, Xbox One, PC) wurden bekanntlich eingestellt, diese Inhalte hat man in Japan bereits in Buchform veröffentlicht. Der Roman „The Dawn of the Future“ wird es nun auch definitiv in den Westen schaffen, allerdings nur in englischer Sprache. In der zweiten Jahreshälfte 2019 können alle Interessierten das letzte Kapitel von Final Fantasy XV lesen.

Damit kommen wir auch schon zum Block mit den Videos der Woche. Einige Trailer-Debüts zeigen uns zunächst Baldo (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link), Sengoku Basara: Battle Party (Mobil) (Link) und Cardfight!! Vanguard EX (PS4, Switch) (Link). Zusätzlich gibt es zur Veröffentlichung hierzulande von Atelier Lulua: The Scion of Arland (PS4, Switch, PC) den Launchtrailer. Bei einer Präsentation demonstrierte Sony zudem die Ladezeiten von PlayStation 5, zusätzlich betonte man, dass Streaming in der nächsten Konsolengeneration eine wichtige Säule werden soll. Nach langer Abwesenheit ist Nioh 2 (PS4) wieder aufgetaucht und sogleich in eine Closed-Alpha-Phase gegangen, aus welcher es viel Gameplay-Material gibt. Auch Dragon Quest Builders 2 (PS4, Switch) rückt bei uns langsam näher, aus diesem Grund könnt ihr euch schon einmal das Intro anschauen.

Neues Gameplay-Material ist zu Catherine: Full Body (PS4) aufgetaucht, die erweiterte Neuauflage erscheint bei uns am 3. September. Einige weitere Veröffentlichungsdaten wurden ebenfalls in den letzten Tagen genannt: So erscheinen die Konsolen-Versionen von Oninaki (PS4, Switch, PC) in Japan am 22. August, zudem wurde ein neuer Gameplay-Trailer zum Spiel veröffentlicht. Utawarerumono: ZAN (PS4) schafft es am 13. September nach Europa, YU-NO: A Girl Who Chants Love at the Bound of this World (PS4, Switch, PC) erscheint in Nordamerika am 1. Oktober und AeternoBlade II (PS4, Switch, Xbox One) wird dank Publisher PQube im Herbst veröffentlicht, auch eine PC-Version soll es geben. Die Vorbesteller von Bloodstained: Ritual of the Night (PS4, Switch, Xbox One, PC) werden von einem Bonus profitieren und zur Veröffentlichung von Team Sonic Racing (PS4, Switch, Xbox One, PC) gab es nochmals einen Live-Action-Trailer, während auch in Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4, Switch, Xbox One) gerast wurde.

Auch in dieser Woche gibt es eine neue Charaktervorstellung aus Samurai Shodown (PS4, Switch, Xbox One, PC). Frisch für Nintendo Switch erschienen ist Sword Art Online: Hollow Realization, mit dem 9. August hat auch die Switch-Portierung von Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition nun ein Datum. Der Veröffentlichungstermin wurde ebenfalls zu The Dark Pictures: Man of Medan (PS4, Xbox One, PC) genannt und Judgment (PS4) wird in Japan im Juli in der abgeänderten Version wieder erhältlich sein. Einen japanischen Übersichtstrailer könnt ihr euch zu Jikkyou Powerful Pro Baseball (Switch) ansehen und das minimalistische Meowtroidvania Gato Roboto (Switch, PC) wird bereits in der nächsten Woche veröffentlicht. Auch die nächsten drei DLC-Charaktere zu Jump Force (PS4, Xbox One, PC) sind in wenigen Tagen erhältlich.

Damit kommen wir nun zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. In den tödlichen Kampf gestürzt haben wir uns mit Mortal Kombat 11 (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht), welches auch neben Fatalities und Brutalities einiges zu bieten hat. Auch die Story kann überzeugen und die Areale sehen fantastisch aus. Stören können hingegen Onlinezwang, Grind oder Mikrotransaktionen. Technisch sehr schwach umgesetzt wurde Blades of Time (Switch) (zum Testbericht), welches sich quasi in einem unspielbaren Zustand präsentiert.

In der heutigen Sonntagsfrage geht es um die Arbeitsbedingungen bei der Spielentwicklung. Hier tauchten in letzter Zeit immer wieder kritische Berichte auf. Schaut ihr hinter die Fassade eines Videospiels?