Vorbestellerbonus zu Bloodstained bei exklusiv GameStop

Das einst durch eine große Unterstützungsgemeinde überhaupt erst ermöglichte Bloodstained: Ritual of the Night kann ab sofort vorbestellt werden. Nicht nur digital auf allen Plattformen und bei Amazon, sondern auch bei GameStop. Dort erhalten Vorbesteller zur Belohnung ein Steelbook gratis dazu.

Besonders Schmankerl für alle Kickstarter-Unterstützer: Natürlich können auch sie in den Genuss des Steelbooks kommen. Nämlich wenn sie eines der 800 Exemplare ergattern, das für diesen Zweck zurückgelegt wurde und dafür 14,99 US-Dollar bezahlen. Fair enough, wie man so schön sagt.

Bloodstained: Ritual of the Night spielt im 18. Jahrhundert in England – eine widernatürliche Macht erschafft ein dämonenverseuchtes Schloss voller Kristallsplitter, die von enormen magischen Kräften durchdrungen sind. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Miriam, eines Waisenmädchens, das vom dämonischen Fluch eines Alchemisten gezeichnet ist, der ihre Haut langsam kristallisieren lässt. Um die Menschheit und sich selbst zu retten, muss Miriam sich durch das Schloss kämpfen und ein umfangreiches Arsenal an Waffen, Ausrüstung und Beute sammeln, herstellen und freischalten, um Gebel, den Schöpfer des Schlosses, und dessen unzähligen Schergen und Höllenbosse zu besiegen, die dort auf sie warten.

Die digitale Version erscheint am 18. Juni 2019 weltweit für PCs, PlayStation 4 und Xbox One. Nintendo Switch wird digital erst am 25. Juni 2019 beliefert. Wenn ihr es physisch mögt, müsst ihr euch auch mehrere Termine merken. Die Handelsversion, die ihr euch hier bereits vorbestellen könnt*, erscheint am 21. Juni für PS4, Xbox One und PCs und erst am 27. Juni für Nintendo Switch.