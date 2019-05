Der erste Trailer zu Cardfight!! Vanguard EX

Bildmaterial: Cardfight!! Vanguard EX, FuRyu

Von FuRyu gibt es den ersten Trailer zu Cardfight!! Vanguard EX. In Japan wird das Videospiel am 19. September für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Den physischen Versionen liegt als besonderer Bonus die Karte „Exculpate the Blaster“ bei.

Der Protagonist Izuru Shidou besucht die Fukusou High School und verbringt die Tage damit als „Brawler Shidou“ zu kämpfen. Eines Tages trifft er auf Katsumi Morikawa, der ihn zu einem Vanguard-Kampf herausfordert. Bisher war Vanguard noch unbekannt für Izuru. Frustriert über die Tatsache, dass er diese Schlacht nicht angehen konnte, sucht er darauf zum ersten Mal ein Kartengeschäft auf.

Hier lernt er wiederkehrende Charaktere der Serie kennen wie Aichi Sendou. Izuru Shidou wird von der Leidenschaft für Vanguard gepackt und lernt verschiedene Strategien, um die kommenden Kartenschlachten zu gewinnen.

via Gematsu