Sword Art Online: Hollow Realization für Switch erhältlich

Bildmaterial: Sword Art Online: Hollow Realization, Bandai Namco / Aquria

Seit gestern ist das Videospiel Sword Art Online: Hollow Realization für die Plattform Nintendo Switch erhältlich. Ihr könnt es euch bei Amazon bestellen*. In Nordamerika wird der Titel nur digital vertrieben.

Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition umfasst alle bisher veröffentlichten Inhalte und einen lokalen Multiplayer-Modus. Zu den Erweiterungen, die bereits inbegriffen sind, gehören „Abyss of the Shrine Maiden“ sowie das Update „Warriors of the Sky“.

Darüber hinaus können Angriffe mit der Bewegungssteuerung der Joy-Con ausgeführt werden. Die Modi „Data Mode“ und „Co-Sleeping Mode“ kann man zudem in der First-Person-Perspektive betrachten.