Sega feiert die Veröffentlichung von Team Sonic Racing mit einem abgefahrenen Live-Action-Trailer

Heute rast Team Sonic Racing in den Handel (und natürlich auch die digitalen Plattformen). Da der Launchtrailer bereits vorab veröffentlicht wurde, feiert Sega heute mit einem brandneuen Live-Action-Trailer. In dem amüsanten Video liefern sich einige „Rennfahrer“ ein Rennen in einem Lebensmittelgeschäft.

Team Sonic Racing bietet dem blausten aller Igel und seinen Freunden satte 21 Strecken durch das gesamte Sonic-Universum, kombiniert dabei die beliebtesten Elemente des rasanten sowie kompetitiven Fun-Racing-Genre und bietet neben einem spannenden Einzelspieler-Modus auch einen absolut familientauglichen Online- und Offline-Multispieler-Modus inklusive lokaler 4-Spieler-Splitscreen-Action.

Team Sonic Racing erscheint heute* auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs.

Der Live-Action-Trailer zu Team Sonic Racing