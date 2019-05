Deutsche Verkaufscharts: Rage 2 und A Plague Tale: Innocence entern die Charts

Bildmaterial: A Plague Tale: Innocence, Focus Home / Asobo Studio

Videospiel-Deutschland gerät in Rage! Rage 2 erobert den ersten Platz der hiesigen Xbox-One-Charts. In den PS4-Charts muss sich der neue Bethesda-Streich aber Days Gone geschlagen geben, das die Spitzenposition verteidigen kann. Auch in den PC-Charts reicht es für Rage 2 nicht für ganz oben. An Anno 1800 gibt es auf dem PC noch kein Vorbeikommen.

Keineswegs pestverseucht zeigt sich der Charteinstieg von A Plague Tale: Innocence*. Auch wenn ein wenig im Schatten des kunterbunten Rage 2 steht, so ist der zweite Platz der Xbox-One-Charts und der dritte Platz der PS4-Hitliste sicher aller Ehren wert.

In den Nintendo-Switch-Charts bleibt Super Mario Bros. U Deluxe vor Mario Kart 8 Deluxe. In den deutschen 3DS-Charts sahnt Animal Crossing: New Leaf Welcome Amiibo Selects erneut den ersten Platz ab, Pokémon Ultramond rückt von 4 auf 2 vor.

via GfK