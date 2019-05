Baldo: Erster Trailer zum Action-Adventure mit Zelda-Anleihen im Cel-Shading-Look veröffentlicht

By

Bildmaterial: Baldo, NAPS Team

Der in Italien ansässige Entwickler NAPS Team hat den Debüt-Trailer zu Baldo veröffentlicht. Baldo ist ein Spiel mit Zelda-Anleihen im Cel-Shading-Look und scheint sich gameplaytechnisch einiges vom großen Vorbild abzuschauen, was im ersten Moment aber keinesfalls schlecht sein muss. Solange der italienische Entwickler es schafft, eine eigene Note mit ins Spiel zu bringen.

Der Debüt-Trailer lässt bereits deutlich erahnen, in welche Richtung das Spiel gehen soll und vermittelt euch einen guten ersten Eindruck, was man vom Spiel erwarten darf. Baldo soll für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erscheinen. Ein möglicher Releasezeitraum wurde noch nicht genannt.

via Gematsu