Nintendo Direct zu Pokémon Schwert und Pokémon Schild am 5. Juni um 15 Uhr deutscher Zeit

Pokémon Schwert und Pokémon Schild spielen in Galar, einer weitläufigen Region mit vielen unterschiedlichen Umgebungen, von idyllischen Dorflandschaften über moderne Städte und dichte Wälder bis hin zu zerklüfteten, schneebedeckten Bergen. Die Menschen und Pokémon, die in dieser Region Seite an Seite leben, haben die dortigen Industrien durch ihre gemeinsame Arbeit entwickelt. Du wirst in den verschiedenen Arenen der Galar-Region antreten, um dir den heiß begehrten Titel des Champs zu erkämpfen!