Judgment wird ab dem 18. Juli wieder in Japan als Best-Price-Version erhältlich sein

Bildmaterial: Judgment, Ryu Ga Gotoku Studio / Sega

Wie der japanische Entwickler und Publisher Sega nun bestätigte, soll Judgment (Judge Eyes) ab dem 18. Juli 2019 als digitale und physische Version wieder offiziell in Japan erhältlich sein. Der Grund für den erneuten Verkauf des Spiels ist die neue Best-Price-Version, welche identisch zur ebenfalls bald erscheinenden, abgeänderten westlichen Version von Judgment sein soll und dem Image-Schaden durch den Vorfall mit Schauspieler Pierre Taki somit aus dem Weg geht.

Verkaufsstop in Japan, nachdem Pierre Taki verhaftet wurde

Sega hatte die digitalen und physischen Verkäufe von Judgment in Japan sofort gestoppt, nachdem der Schauspieler Pierre Taki, welcher die Rolle des Kyohei Hamura spielt, aufgrund von Drogenmissbrauch im März diesen Jahres verhaftet wurde. Drogenmissbrauch wird in Japan äußerst hart bestraft und steht auch gesellschaftlich unter einem sehr schlechten Stern.

Somit war es für Sega klar, dass die Verkäufe von Judgment gestoppt werden mussten, um das Image durch die Zusammenarbeit mit Pierre Taki nicht zu schädigen. Kurze Zeit später gab Sega bekannt, dass Judgment für den anstehenden westlichen Release angepasst werden soll und die Rolle des Pierre Taki neu besetzt wird.

Die Best-Price-Versionen von japanischen PS4-Spielen sind vergleichbar mit den PlayStation-Hits-Versionen, die hierzulande im Handel erhältlich sind. Also quasi Platinum-Versionen von erfolgreichen Spielen, die zum vergünstigten Preis angeboten werden.

Judgment soll am 25. Juni 2019 in Europa und Nordamerika für PlayStation 4 erscheinen. Die an die westliche Version angepasste japanische Best-Price-Version soll dann am 18. Juli 2019 veröffentlicht werden.

via Gematsu