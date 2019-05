YU-NO: A Girl Who Chants Love at the Bound of this World erscheint in Nordamerika am 1. Oktober

Bildmaterial: YU-NO: A Girl Who Chants Love at the Bound of this World, Spike Chunsoft, 5pb. / Mages, Chiyomaru Studio, Asada Products



Publisher Spike Chunsoft wird YU-NO: A Girl Who Chants Love at the Bound of this World am 1. Oktober in Nordamerika für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs für 49,99 US-Dollar veröffentlichen. Die beiden Konsolenversionen erscheinen dabei physisch und digital, die PC-Version bei Steam. Die japanische Sprachfassung wird dabei mit englischen Texten ergänzt.

Den ersten Exemplaren der PS4-Version wird dabei ein kleines Stoffposter beiliegen, bei der Switch-Version gibt es einen Download-Code für YU-NO’s Great Adventure. Über den NIS America Store wird es zudem eine Limited Edition für PS4 und Switch geben. Diese kostet 89,99 US-Dollar und enthält neben dem Spiel ein Artbook, den Soundtrack, eine spezielle Box und einen Kissenbezug.

In einem Blog-Post nennt Spike Chunsoft zudem Anpassungen an den Konsolenversionen für den Westen, von welchen die Steam-Version nicht betroffen ist.

Reisen zwischen Parallelwelten

Der Held reist zwischen verschiedenen Parallelwelten. Sein Ziel ist die Aufklärung des Verschwindens seiner Eltern. Die Konzepte, aus denen sich das Spiel zusammensetzt, stammen aus unterschiedlichen Bereichen. Als Themen entschied man sich für Physik, Mathematik, Philosophie, Geschichte und Religion, die ein gemeinsames Konstrukt bilden und damit als Basis für die erfundene Geschichte dienen.

Die Handlung verzweigt sich durch die Parallelwelten in mehrere Stränge. Damit dem Spieler die Orientierung erhalten bleibt, nutzt er das „A.D.M.S“ (Auto Diverge Mapping System) als Mittel zur Navigation. Im Verlauf wird man auf düstere Seiten der Menschheit treffen, die sich mit Kannibalismus und Inzest beschäftigen

In Japan erschien das Videospiel im März 2017 für PlayStation 4 und PlayStation Vita, im März 2019 folgte schließlich eine Portierung für Nintendo Switch.

via Gematsu