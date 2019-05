Ankündigung von Atelier Raiza: The Queen of Eternal Darkness and the Secret Hideout

Bildmaterial: Atelier Raiza (Teaser-Webseite), Koei Tecmo / Gust

Aus der letzten Teaser-Webseite, die von Gust vor wenigen Tagen im Internet veröffentlicht wurde, hat sich nun der Titel Atelier Raiza: The Queen of Eternal Darkness and the Secret Hideout für PlayStation 4 herauskristallisiert. In Japan soll der neue Ableger der Atelier-Serie im Herbst erscheinen. Die Enthüllung stammt aus dem Magazin Dengeki PlayStation, folglich wurde noch keine Version für Nintendo Switch bestätigt.

Für das Szenario sind Gust und Tashichiro Takahashi (Manga-Schöpfer von Shakugan no Shana) zuständig. Um die Gestaltung der Charaktere kümmert sich Toridamono. Die Heldin in dieser Geschichte heißt Raizalin Staud (gesprochen von Yuri Noguchi). Raizalin ist ein normales Mädchen, welches sich in seinem ruhigen Alltag unwohl fühlt. Mit ihren Freunden ist sie immer auch der Suche nach einem spannenden Erlebnis. Ihr Sinn für die Gerechtigkeit ist stark und wenn sie denkt, dass sie Recht hat, ist es für die anderen nicht leicht, sie von ihren Gedanken abzubringen.

Dann entdeckt Raizalin ihre Vorliebe für eine Leidenschaft, von der sie nie dachte, dass ihr diese so sehr am Herzen liegen könnte. Neben der Heldin sieht man bereits drei weitere Figuren, ein Soldat, eine Priesterin und ein kindlicher Gelehrter.

Die Landschaften sollen realistischer wirken

Um das tägliche Leben und die abenteuerlichen Erforschungen besser darzustellen, sollen die Höhe des Himmels, die Dickichte und andere Objekte realistischer als in den bisherigen Teilen der Atelier-Serie aussehen. Somit sollen die Spieler ein besseres Gefühl für die Landschaften bekommen. In den Kämpfen wird ein völlig neues und rundenbasiertes Befehlssystem verwendet. Dadurch sollen die Gefechte aggressiv wirken.

Für die Synthese ist „Schöpfung“ das neue Schlüsselwort. Das Format ist laut den Angaben verständlich, aber es erwartet schnelle Reaktionen. Anstatt einer kachelartigen Fläche wird jetzt ein baumähnliches System für die Fertigkeiten eingesetzt. Beim Sammeln wird es nun davon abhängig sein, welches Werkzeug man einsetzt. So sollen sich dadurch auch die Produkte an einem identischen Sammelpunkt ändern.

Der Schritt in eine andere Richtung

Dazu gibt es noch ein paar Zusammenfassungen aus einem Interview, welches mit Junzo Hosoi geführt wurde.

Das Konzept zu Atelier Raiza wurde gemeinsam mit Atelier Lulua entwickelt. Die Arbeiten an den Projekten begannen zeitgleich im Juli 2018.

Die Grafiken sind realistischer und bieten lebensechte Proportionen.

Es gibt keine Romantik, aber bittersüße Momente, die sich jedoch nicht zu einer Liebe formen.

Es gibt Charakterepisoden und Nebengeschichten, aber keine individuellen Enden für die Figuren.

Toridamono wurde für die Charaktergestaltung ausgesucht, weil er ansprechende Illustrationen zeichnet und seine Kunst einen besonderen Reiz hat, die für ihn einzigartig ist.

Raiza ist eine lebhafte Person. Sie ist Lulua sehr ähnlich, aber nicht so impulsiv wie sie.

Die drei anderen Personen sind Raizas Freunde, die gemeinsam viel Zeit verbringen. In der Geschichte geht es auch um das Aufwachsen dieser Kinder.

Für die Zusammenstellung der Musik wurden Komponisten gefragt, die bereits an früheren Teilen der Atelier-Serie gearbeitet haben.

Da sich die Geschichte und auch die Systeme ändern, werden nicht alle Fans der Serie zufrieden sein. Die Firma bereitet sich auf solche Reaktionen vor. Jedoch wird dieser Titel als Schritt in eine andere Richtung der Serie angesehen.

Derzeit liegt die Entwicklung bei 45 Prozent.

via Gematsu